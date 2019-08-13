Секретар РНБО назвав обрання до Ради Медведчука загрозою нацбезпеці



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Треба вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті, - секретар РНБО

Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію і він матиме можливість використовувати майданчик парламенту, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони України України Олександр Данилюк заявив, що обрання до Верховної Ради голови політсили «Опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука є загрозою національній безпеці, бо політик має чітку прокремлівську позицію.

Про це Данилюк заявив в інтерв'ю ВВС News Україна.

«Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію і так він матиме можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загроза? Так, це загроза. Але врешті-решт його обрали депутатом, Україна - демократична держава, тому треба вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті», - вважає Данилюк.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія «Слуга народу» здобула 43,16% голосів (124 мандати), «Опозиційна платформа – За життя» – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 8,18% (24 мандати), «Європейська солідарність» – 8,10% (23 мандати) та «Голос» – 5,82% (17 мандатів).