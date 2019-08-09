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    Економіка та фінанси

    РНБО визначилася з проведенням всебічного аудиту «Укроборонпрому»

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    Учасники наради в РНБО досягли згоди з питання проведення всебічного аудиту концерну - РНБО визначилася з проведенням всебічного аудиту «Укроборонпрому»
    Учасники наради в РНБО досягли згоди з питання проведення всебічного аудиту концерну

    «Укроборонпром» має стати прикладом ефективної системи управління державною компанією, - підкреслив Данилюк

    Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександр Данилюк провів координаційну нараду з питань реформування військово-промислового комплексу, у якій взяли участь члени наглядової ради ДК «Укроборонпром», гендиректор концерну, радники секретаря РНБО і співробітники Апарату РНБО.

    Про це повідомила пресслужба відомства.

    «За підсумками наради було прийнято рішення про державний орган, який повинен виконувати функцію акціонера ДК «Укроборонпром», про структуру і принципи формування і роботи наглядової ради, побудову маркетингової стратегії і системи продажів у «Укроборонпромі». Крім того, учасники наради досягли згоди з питання проведення всебічного аудиту концерну», - йдеться в повідомленні.

    «Укроборонпром» має стати прикладом ефективної системи управління державною компанією. Враховуючи специфіку, це має бути бізнес з чіткою основною місією - забезпечення українських військових всім необхідним», - підкреслив Данилюк.

    Відзначимо, що в нараді взяли участь старший радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, співробітники американського посольства і оборонних відомств.

    Данилюк подякував Вінтеру й уряду США за надання кваліфікованої експертної допомоги у реформуванні військово-промислового комплексу України.

    Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк розповів про стан «Укроборонпрому» та анонсував кроки щодо його реформування.

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