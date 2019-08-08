Стало відомо, яку зарплату отримує секретар РНБО Данилюк



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Данилюк за липень заробив 66 444 гривні

Заступники Данилюка отримали в липні зарплату вищу, ніж у секретаря РНБО

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка за липень становила 66,5 тисяч гривень.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію РНБО.

«Заробітна секретаря РНБО Данилюка за липень становила 66 444 гривні», - заявили в РНБО.

Призначений 23 липня заступником секретаря РНБО Олексій Данилов заробив за тиждень 19 337 гривень.

Решта заступників Данилюка отримали в липні зарплату вищу, ніж у секретаря РНБО.

Так, перший заступник секретаря Михайло Коваль заробив 89 662 гривні, а заступники Сергій Кривонос та Олександр Литвиненко - 73 552 гривні і 89 227 гривень відповідно.

У кожного з них премія становила від 30 до 45 тисяч гривень.

Попередній секретар РНБО Олександр Турчинов з 2017 року щомісяця заробляв 52,2 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що перша заробітна плата президента Володимира Зеленського становила 12,7 тис. гривень за травень, а за червень - 28 тис. гривень.

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.