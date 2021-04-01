«Дайте нам працювати». У Полтаві працівники ринків вийшли на мітинг (фото)

Епідемія прийшла не з наших базарів», – говорять протестувальники в Полтаві

« Епідемія прийшла не з наших базарів», – говорять протестувальники в Полтаві

« Епідемія прийшла не з наших базарів», – говорять протестувальники в Полтаві

Підприємці наголошують, що закриття ринків практично знищить їх бізнес

У четвер, 1 квітня, кілька десятків підприємців вийшли на мітинг до будівлі Полтавської облдержадміністрації. Всі вони працюють на речових ринках міста і вийшли на акцію, оскільки не згодні з рішенням обласної адміністрації про закриття непродовольчих ринків на два тижні. Про це пише видання «Коло».

Підприємці наголошують, що розуміють важливість карантинних обмежень, але закриття ринків практично знищить їх бізнес.

Підприємиця Оксана Олефір говорить, що прийшла на мітинг адже не розуміє, чому закривають ринки, якщо регіон не віднесений до «червоної» зони.

«За які кошти ми будемо жити ці два тижні? Це й підприємці й реалізатори. За що ми всі будемо жити, сплачувати комунальні послуги й годувати наших дітей? Якщо закривати бізнес, то кожному підприємцю потрібно допомогти пережити цей період. Ми хочемо, щоби нам дали працювати», – сказала бізнесменка.

Нагадаємо, обласна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у п’яти громадах області із 3 по 17 квітня. Згідно з рішенням забороняється робота непродовольчих ринків та магазинів, закладів громадського харчування, спортивних залів, ТРЦ та закладів культури.

Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів. Всього в «червоній» зоні карантину перебувавають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

«Помаранчевими» зонами залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області. У «жовтій» зоні залишається Херсонська область.