«Червона зона» поповнилася ще одним регіоном

«Червона зона» в Україні з кожним днем розширюється

Лише в чотирьох областях, зокрема в Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській, не перевищено рівень госпіталізацій

Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів. З 29 березня в цій зоні опинилася Чернігівська область. Про це інформує МОЗ.

Всього в «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

«Помаранчевими» зонами залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

У «жовтій» зоні залишається Херсонська область.

При цьому лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій: Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська. У Києві цей показник становить 106,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, що в Румунії сотні демонстрантів в декількох містах країни вийшли на вулиці з протестами щодо нових обмежувальних заходів, запроваджених владою для стримування коронавірусу.

Акції протесту відбулися в ніч на понеділок в Бухаресті, Тімішоарі, Константі та інших містах країни.

Учасники не дотримувалися соціальної дистанції, вони скандували гасла проти уряду і обмежувальних заходів.