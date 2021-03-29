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    «Червона зона» поповнилася ще одним регіоном

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    &laquo;Червона зона&raquo; в Україні з кожним днем розширюється - «Червона зона» поповнилася ще одним регіоном
    «Червона зона» в Україні з кожним днем розширюється
    Фото з відкритих джерел

    Лише в чотирьох областях, зокрема в Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській, не перевищено рівень госпіталізацій

    Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів. З 29 березня в цій зоні опинилася Чернігівська область. Про це інформує МОЗ.

    Всього в «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

    «Помаранчевими» зонами залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

    У «жовтій» зоні залишається Херсонська область.

    При цьому лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій: Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська. У Києві цей показник становить 106,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

    Нагадаємо, що в Румунії сотні демонстрантів в декількох містах країни вийшли на вулиці з протестами щодо нових обмежувальних заходів, запроваджених владою для стримування коронавірусу.

    Акції протесту відбулися в ніч на понеділок в Бухаресті, Тімішоарі, Константі та інших містах країни.

    Учасники не дотримувалися соціальної дистанції, вони скандували гасла проти уряду і обмежувальних заходів.

    Теги: вакцинація коронавірус
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