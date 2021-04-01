Комендантська година у Києві: рішення має ухвалювати Кабмін

Інформація про те, що в Києві можуть ввести додаткові обмеження, з’явилась після заяв Кличка про посилення карантину

Питання щодо запровадження «комендантської години» має прийматись виключно на рівні Кабінету Міністрів. Про це УНН повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Ця інформація (щодо введення комендантської години) взагалі не розглядалась ні на якому засіданні... Питання повинно розглядатись виключно на рівні уряду, тому що при комендантській годині задіяна Національна гвардія і Національна поліція, це виключно урядове рішення», – сказав держслужбовець.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив 31 квітня, що столиця запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

Після цього у ЗМІ з’явилась інформація про те, що в Києві можуть ввести комендантську годину з 22:00. Таке рішення нібито може прийняти Рада, розглянувши його на наступному тижні.

Тим часом, у Києві за добу підтвердили 1150 випадків захворювання на коронавірус, померли 44 людини. До лікарень за добу доправили 160 хворих на коронавірус, та 571 киян з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Подолали коронавірус 612 хворих. Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (303), Деснянському (189) та Голосіївському (112).