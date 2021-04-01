Covid-19 на Вінниччині: 850 нових випадки

На даний час хворіє 21407 осіб, з них: 857 дітей та 800 медпрацівників

Усього зареєстровано 1078 летальних випадків, в тому числі 18 за минулу добу

Директорка Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» Валентина Зайцева вранці 1 квітня повідомила про 850 нових випадків інфікування коронавірусом, виявлених в регіоні минулої доби, а також про 18 смертей хворих. Дані трохи не співпадають з тими, які надані РНБО.

За її інформацією, впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 2503 зразки на Covid-19 (в т.ч. ОЛЦ – 1880, Меділабс - 476, Центр СНІДу - 103, міський лікувально-діагностичний центр - 44). Тобто позитивними виявилися 33,9% досліджень, що вказує на значне зростання у порівнянні з показниками минулих днів.

У Вінниці виявлено 318 нових випадків, Гайсинському районі – 43, Жмеринському – 40, Калинівському – 37, Тростянецькому – 36, Вінницькому – 31, Бершадському – 30, Тиврівському та Тульчинському – по 28, Барському – 25, Погребищенському – 24, Могилів-Подільському – 22, Немирівському – 21, Козятинському та Хмільницькому – по 19, Чернівецькому – 18, Шаргородському – 14, Ладижині, та Липовецькому – по 13, Оратівському – 11, Томашпільському – 10, Іллінецькому та Крижопільському – по 9, Літинському та Теплицькому – по 8, Мурованокуриловецькому та Піщанському – по 7, Ямпільському – 2.

Одужали 35466 осіб, в тому числі 1960 дітей та 2678 медпрацівників. За останню добу - 408 осіб.

На даний час хворіє 21407 осіб, з них: 857 дітей та 800 медпрацівників.

Усього зареєстровано 1078 летальних випадків, в тому числі 18 за минулу добу.

Тим часом, у Харкові у дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 пацієнтів з коронавірусом. Деякі з дітей в дуже важкому стані.