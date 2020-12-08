Дайвери знайшли у Балтійському морі легендарну шифрувальну машину нацистів

Після підйому на поверхню апарат відправили на реставрацію

Дайвери виявили в Балтійському морі рідкісну нацистську кодувальну машину часів Другої світової війни. Приблизно в 150 кілометрах на північ від Гамбурга німецькі водолази, що працюють від імені Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), натрапили на одну із знаменитих машин Enigma.

Знахідка лежала на дні затоки Гельтінг у Балтиці. Після підйому на поверхню апарат відправили на реставрацію. Глава археологічного бюро Шлезвіг-Гольштейна (ФРН) Ульф Ікеродт запевнив, що унікальну машину відновлять, пише Science Alert.

Пристрій пробув під водою близько 75 років, тому на його реставрацію піде немало часу. Спеціалісти вже називають строк приблизно у рік. Потім знахідка стане музейним експонатом.

Янн Вітт з німецької військово-морської асоціації вважає, що знайдена Enigma з трьома роторами була скинута за борт німецького військового корабля в останні дні війни. Адже на субмаринах була встановлена складніша версія шифрувального апарату – з чотирма роторами. Для збереження секретності інформації код на них змінювали кожного дня.

Машина Enigma використовувалася нацистами для шифрування повідомлень у формі, яку вони вважали незламною. Однак її код був розгаданий криптологами на чолі з Аланом Тьюрінгом на надсекретній базі Блетчлі-Парк на півдні Англії. Надалі це дозволило союзникам перехоплювати і розшифровувати радіоповідомлення про маневри німецьких військ. На думку західних істориків, це допомогло скоротити тривалість Другої світової війни на два роки.