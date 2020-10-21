Кабмін замінив у документах терміни «Велика Вітчизняна війна» та «інвалід»



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Засідання уряду з наступного тижня проходитимуть в режимі онлайн

У заповітах і довіреностях термін «Велика Вітчизняна війна» буде замінений на «Друга світова», а «інвалід» на «особа з інвалідністю»

Кабінет міністрів постановив замінити термін «Велика Вітчизняна війна» на «Друга світова», а «інвалід» на «особа з інвалідністю» в заповітах і довіреностях. Про це йшлося на засіданні 21 жовтня.

Як повідомлялося, на засіданні 21 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців взяти участь у виборах, але приходити на виборчі дільниці зі своєю ручкою та без дітей.

Також нагадаємо, з наступного тижня уряд буде проводити засідання в режимі онлайн.

До відома, в Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати. Станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків Covid-19, з них за добу – 6 719.