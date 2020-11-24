На Нюрнберзькому процесі радянський Чикатило судив німецького Джека Різника

Поки радянські обвинувачі викривали нацистські злочини проти людяності, їх колеги в СРСР робили такі ж злочини

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Как Чикатило Джека Потрошителя судил

Интервью Марка Солонина о Нюрнбергском процессе вызвало критику не только сталинистов, но и некоторых либеральных авторов. Еще бы, он покусился на один из самых устойчивых исторических мифов.

И правильно сделал. Я бы даже резче сказал: на Нюрнбергском процессе советский Чикатило судил немецкого Джека(Фрица) Потрошителя. Из-за участия советских обвинителей и судей этот процесс превратился в жестокий фарс. Представляете, судят маньяка-убийцу, а среди обвинителей посмеивается другой серийный потрошитель, с рук которого прямо на судейскую мантию капает свежая кровь новых жертв. В перерывах между заседаниями этот «прокурор» куда-то отлучается, а потом приходит довольный и с новыми кровавыми пятнами на манишке. Другие судьи скромно отводят глаза и притворяются, что ничего не замечают.

Пока советские обвинители обличали нацистские преступления против человечности, их коллеги в СССР совершали такие же злодеяния. Уничтожались целые народы и социальные группы: крымские татары и калмыки, чеченцы и балкарцы, не покорившиеся западные украинцы и прибалты, казаки и «кулаки». Очевидно, что одни убийцы не имели никакого морального права судить других.

Если бы судьей на процессе Джека Потрошителя был Чикатило, дети Джека могли бы говорить, что вина их папы не доказана, раз его осудил кровавый маньяк; а потомки Чикатило утверждали бы, что Андрей Романович не убийца, а победитель страшного монстра. Именно так и ведут себя современные неонацисты и неосталинисты.

Участие сталинских людоедов в осуждении их немецких коллег, сделало его нелегитимным. Это трагическое историческое недоразумение позволило последователям нацизма и сталинизма пытаться реабилитировать своих кумиров, в первом случае как жертв сталинского произвола, а во втором – как вершителей справедливого возмездия.

Обыватели воспринимают мир однозначно. Если на человеке судебная мантия – значит он судья, если он на скамье подсудимых – значит преступник. Убийцы, выступив в роли обличителей зла, как бы отмываются от собственных преступлений и начинают восприниматься публикой как поборники справедливости, а не бандиты в мантиях. Поэтому Нюрнбергский процесс был так важен в сталинской пропаганде. Неслучайно российские неосталинисты даже хотят ввести уголовную ответственность за отрицание его результатов.

Безусловно нацистов надо было судить. Но без участия других убийц под красным флагом. Кто из них страшнее? На мое отношение к этой теме долгое время сильно влиял «национальный фактор». Для евреев, конечно, Гитлер был худшим злом, чем Сталин. В сталинском СССР гибель еврея (как и любого другого) от рук палачей была вероятна, но при нацистах она была практически неизбежна. Сейчас я смотрю на это без национальной зашоренности. Нельзя не признать, что для представителей других национальностей (кроме еще цыган) такое сравнение не работает. Мягко говоря, крайне сомнительно, что сталинизм и для них был меньшим злом.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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