ДБР порушило справу проти судді, яка позбавила ліцензії лоукостер SkyUp



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Баришівський райсуд призупинив дію ліцензії на польоти авіакомпанії SkyUp

ДБР порушило справу за статтею 375 (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу

Після розслідування журналістів Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка припинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp.

Про це повідомляє програма «Схеми», після розслідування якої й порушили справу.

Журналісти знайшли жінку, нібито за позовом якої суддя позбавила перевізника ліцензії. Водночас жінка заявила, що послугами SkyUp ніколи не користувалася і позов не подавала.

24 червня ДБР порушило справу за статтею 375 (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу.

У Бюро розповіли, що збирають докази та отримують свідчення у цій справі, проте підозру поки нікому не оголошували.

Журналісти хотіли поспілкуватися із самою Литвиненко, але в суді заявили, що вона зараз у відпустці.

25 травня суд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів.

У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.

На це відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який у Facebook заявив, що «SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує».

22 червня «позивачка» до SkyUp заявила, що не писала заяву до Баришівського суду, і повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.