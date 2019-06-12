У SkyUp прокоментували рішення суду щодо призупинення ліцензії: позивач бреше



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Boeing 737-800 SkyUp

Найближчим часом авіаперевізник обіцяє надати інформацію про те, кого використовували в якості позивача

Баришівський суд Київської області прийняв рішення про призупинення дії ліцензії лоукостера SkyUp. Авіакомпанія оприлюднила свою позицію на дане рішення.

Наводимо її в повному обсязі:

Офіційна позиція компанії SkyUp Airlines на рішення Баришівського суду Київської області від 25.05.2019 року.

4 червня 2019 роки ми дізналися про рішення Баришівського суду Київської області, яким вищезгаданий суд призупиняє дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines.

Вважаємо, що дане рішення не може бути юридичним документом в розумінні правової демократичної європейської держави.

1. Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволених послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі Інтернет про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінку бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого, але в правовій державі все це не може бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії;

2. Для того щоб мати будь-які претензії на адресу авіакомпанії, позивач повинен бути її клієнтом. Людина, чий позов став підставою для прийняття Ухвали про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines, ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і ніколи не була її клієнтом.

Більш того, найближчим часом ми надамо інформацію про те, кого використовували в якості позивача.

Яким чином суд міг задовольнити вимогу позивача, коли в матеріалах справи немає жодного доказу того, що позивач мав послугу у авіакомпанії SkyUp Airlines. В матеріалах справи немає нічого, крім самого позову і паспортних даних позивача;

3. У позивача і не може бути таких доказів, тому що в Шарм-ель-Шейх авіакомпанія SkyUp Airline здійснює тільки чартерні рейси, і тільки на замовлення туроператорів. Відповідно, позивачка не могла купити квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, який вона вказує в позовній заяві, оскільки подібних квитків фізично не існує.

За власними даними авіакомпанії SkyUp Airlines, а також за даними туроператорів - партнерів, туриста або пасажира з такими ім'ям і прізвищем ніколи не було.

4. Як професійна суддя суду першої інстанції може не знати, що авіакомпанія - це транспортна компанія, тому будь-який позов на її адресу подається тільки за місцем знаходження відповідача (авіакомпанії), яким Баришівський район Київської області не є.

5. Як професійна суддя може не знати, що ліцензія на право перевезення пасажирів повітряним транспортом видається Державіаслужбою України. Таке рішення оформляється відповідним наказом. Єдиний юридичний спосіб в судовому порядку скасувати такий наказ - рішення Адміністративного суду. Той факт, що цивільний суд взяв на себе повноваження прийняти подібне рішення говорить про те, що через Адміністративний суд, тобто відповідно до законодавства, це зробити немає підстав.

6. Як професійна суддя може не знати, що ліцензія може бути анульована лише органом, який її видав і що законом не передбачена можливість призупинити її дію.

Професійна суддя прийняла ухвалу про призупинення ліцензії цілої авіакомпанії на підставі оцінки рядового громадянина, не маючи жодного експертного висновку. Чи може пересічний громадянин, без спеціальної освіти дати експертну оцінку технічного стану повітряних суден авіакомпанії і оцінити рівень підготовки пілотів.

Приймаючи рішення про призупинення ліцензії авіакомпанії, суддя Баришівського районного суду Київської області взяла на себе повноваження Міністерства інфраструктури України та Державіаслужби України, які є регуляторами в сфері авіаперевезень. Саме вони оцінюють технічний стан повітряних суден, придатність і професійний рівень підготовки пілотів.

Таким чином, суддя поставила під сумнів професіоналізм представників ДАСУ та інших державних органів, які контролюють роботу авіакомпаній і авіаційної галузі в цілому.

7. Суддя погоджується з доводами позивача, який стверджує, що SkyUp Airlines має старий флот, в той час як згідно зі статистикою, авіакомпанія має наймолодшим флотом в Україні

Заява про те, що SkyUp Airlines має старий флот не відповідає дійсності і порочить ділову репутацію авіакомпанії.

Станом на 21.05.2019 року флот авіакомпанії SkyUp Airlines складається з 7 літаків:

5-ти середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 (189 місць)

2-х середньомагістральних суден типу Boeing 737-700 (149 місць)

Середній вік флоту SkyUp Airlines становить 11,5 років:

Boeing SQA - 2013 р.

Boeing SQB - 2013 р.

Boeing SQC - 2013 р.

Boeing SQD - 2003 р.

Boeing SQE - 2003 р.

Boeing SQF - 2013 р.

Boeing SQH - 2004 р.

SkyUp Airlines є технологічно однією з найбільш просунутих авіакомпаній в Україні. З січня по червень 2019 року всі літаки авіакомпанії були обладнані подвійними вінглетами системи Winglet Split Scimitar. Компанія Boeing - партнер SkyUp Airlines зазначила, що SkyUp стала першою в Україні авіакомпанією, яка використала цю новітню технологію, стаючи однією з найбільш економічних, екологічно чистих і технологічних авіакомпаній.

8. Без будь-яких доказів суддя погоджується з доводами позивача про недобросовісні дії авіакомпанії.

Суддя винесла ухвалу про призупинення ліцензії авіакомпанії, керуючись єдиним доказом - паспортними даними позивача. Суддя не зажадала підтвердження наявності спору між позивачем і авіакомпанією, якого і не могло бути, оскільки позивач ніколи не був клієнтом авіакомпанії.

Прийняте без доказів рішення про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines зачіпає крім прав самої авіакомпанії також права близько 8000 пасажирів на добу - права полетіти у відпустку і повернутися назад.

ТОВ «Авіакомпанія Скайап» (SkyUp Airlines) — національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. — національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується SkyUp в Міжнародному Аеропорті «Бориспіль». Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. 14 грудня 2017 міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про запуск нового національного авіаперевізника. Компанія є приватною, державні кошти у її створенні не використовуються. Головний акціонер — ТОВ «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор «Join UP!». Авіаперевізник розпочав свою роботу у травні 2018 року. Тоді у планах на перший рік вони оголосили — виконання міжнародних чартерних перевезень до популярних курортів, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків. Компанію ТОВ «Авіакомпанія Скайап» зареєстровано в Києві у червні 2016-го. Її керівником став відомий авіаційний експерт Євген Хайнацький.

«Ми оцінюємо все, що відбувається як неправомірні дії, спрямовані проти SkyUp Airlines. Ми закликаємо державні органи влади втрутитися в дану ситуацію, адже наслідки цього незаконного рішення можуть бути непередбачуваними для величезної кількості наших пасажирів, які прямо зараз летять літаками SkyUp Airlines, а також купили квитки на рейси авіакомпанії на багато місяців вперед. Це рішення також негативним чином позначиться на репутації країни і інвестиційному кліматі», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, компанія SkyUp Airlines вже оскаржила рішення Баришівського суду Київської області 25.05.2019 року, і 05.06.2019 була подана апеляційна скарга в Апеляційний суд Київської області. Ми очікуємо законного рішення.

«Хочемо запевнити наших пасажирів в тому, що ця юридична профанація не зможе перешкодити нам виконати свої зобов'язання», - резюмували в авіакомпанії.