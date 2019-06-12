Омелян прокоментував скандальне рішення суду щодо лоукостера SkyUp



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян

Районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, - заявив міністр

Рішення Баришівського райсуду Київської області щодо призупинення дії ліцензії на право перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines є недійсним, адже такі рішення має компетенцію приймати тільки адміністративний суд.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

«Поки я міністр інфраструктури - SkyUp буде літати, і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги, і жодні політичні «рішення» рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток», - підкреслив Омелян.

Він додав, що районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення. «Це є прерогативою виключно адміністративного суду», - підкреслив міністр.

Зазначимо, український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року. Компанія неодноразово повідомляла про затримки або відміну рейсів.

25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітрянним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.