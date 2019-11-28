ДБР тепер має свій власний загін спецпризначення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Присягу на вірність Україні склали 22 бійці управління спецпризначення ДБР Фото: пресслужба ДБР

«Більше року ми воювали за те, щоб у нас були власні оперативні підрозділи», – заявив директор ДБР Роман Труба

Перші оперативні працівники Управління спеціального призначення Державного бюро розслідувань склали присягу на вірність українському народові.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Більше року ми воювали за те, щоб у нас були власні оперативні підрозділи. Багато хто цього не хотів, чинив цьому спротив», – заявив директор ДБР Роман Труба.

У свою чергу заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Буряк зазначив, що Управління спеціального призначення ДБР – це «елітний оперативний підрозділ, який став силою ДБР».

«Водночас, спецназ – це родина, адже ви довіряєте одне одному найдорожче – життя. Бажаю вам в усьому покладатися один на одного та завжди повертатися додому неушкодженими», – привітав Буряк працівників Управління спеціального призначення.

Як відомо, в Законі України «Про Державне бюро розслідувань» була відсутня посада оперативного працівника – через це неможливо було оголосити конкурси та сформувати оперативні підрозділи. Лише 16 травня 2019 року народні депутати внесли необхідні зміни до закону. Після цього розпочалося формування оперативних підрозділів – наразі конкурси знаходиться на завершальній стадії.

Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко повідомила у Facebook, що присягу на вірність Україні склали 22 бійці управління спецпризначення ДБР.

«Тепер ДБР має свій власний загін спецпризначення. Ми проти корупції і несправедливості. Готові стати на захист інтересів кожного українця, задля якого ми і працюємо. Тепер у нас більше можливостей. А отже - ми стали сильнішими», - написала Варченко.