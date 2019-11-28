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    ДБР проводить обшуки у волонтера Марусі Звіробій - ЗМІ

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    Маруся Звіробій - ДБР проводить обшуки у волонтера Марусі Звіробій - ЗМІ
    Маруся Звіробій

    Слідчі дії проводяться у будинку Звіробій у Калинівці, повідомили джерела

    Детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

    Про це у четвер пише «Страна» з посиланням на джерела в адвокатських колах.

    «Так, прямо зараз, у Марусі Звіробій обшук. Приїхали ДБРівці в Калинівку», - повідомило джерело.

    Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

    До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

    Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини  і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

    обшук депутат волонтер вбивство Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань президент Софія Федина
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