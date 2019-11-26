ДБР хоче притягнути Федину до кримінальної відповідальності за погрозу вбивства Зеленського



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Федина та Звіробій здійснили онлайн-трансляцію, «під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю»

Дії Федини і Звіробій кваліфікували за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України (погроза вбивством щодо президента)

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

Про це 26 листопада повідомляє пресслужба ДБР.

«Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданої народної депутатки», - заявили в ДБР.

Зазначається, що за попередньою інформацією, 26 жовтня Федина та Звіробій, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, «під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю».

Дії Федини і Звіробій кваліфікували за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України (погроза вбивством щодо президента).

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.