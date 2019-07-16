ДБР відкрило справу через «захоплення посади голови Конституційного Суду» документ



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У травні судді звільнили голову КСУ Станіслава Шевчука, звинувативши у дисциплінарних порушеннях Фото Станіслава Груздєва, Главком

На даний момент триває досудове розслідування

Громадська організація Контроль судової системи України звернулась із заявою до Державного бюро розслідувань щодо вчинення злочину окремими суддями Конституційного Суду України, в результаті якого було незаконно з грубими порушеннями Конституції та законів України захоплено посаду голови Конституційного Суду України.

За вищевказаною заявою 11 липня 2019 року відкрито кримінальне провадження, яке внесено в ЄРДР за номером 62019000000001028.

Суддям інкримінується вчинення злочину, що передбачений частиною другою статті 344 Кримінального кодексу України – втручання у діяльність державного діяча з використанням свого службового становища.

Як зазначається в матеріалах справи, у період квітня, травня 2019 року судді Конституційного Суду України, використовуючи своє службове становище, здійснили незаконний вплив на голову Конституційного Суду України Шевчука С.В., шляхом вчинення дій в порушення вимог чинного законодавства України, направлених на притягнення до дисциплінарної відповідальності останнього, з метою перешкодити виконанню ним своїх службових обов’язків.

В даний момент триває досудове розслідування. Органом досудового розслідування в даному випадку виступає Центральний апарат Державного бюро розслідувань.

За інформацією представників ГО Контроль судової системи України склад злочину очевидний, всі факти та хронологія злочинних дій задокументована. Вони сподіваються, що слідчі Державного бюро розслідувань швидко та компетентно проведуть розслідування, повідомлять про підозру та направлять справу до суду.

Санкція частини другої статті 344 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді:

штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

обмеженням волі на строк до трьох років, або

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.