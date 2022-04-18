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    ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво»

    Нині перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб - ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво»
    Нині перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб
    фото: пресслужба ДБР

    Учасників протиправної схеми затримали під час передачі чергового траншу у розмірі 50 тисяч доларів

    Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконної реалізації тютюнових виробів, які начебто передавали на потреби Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

    За оперативними даними, підакцизні товари раніше були вилучені одеською прокуратурою у межах різних кримінальних проваджень та відправлялись на відповідальне зберігання до спеціального складу.

    «Зловмисники зімітували примусове вилучення понад 1,5 тисячі коробів цигарок, вартістю півмільйона доларів США та передачу їх військовим. Насправді цигарки були продані організаторами оборудки за 100 тис. доларів США. ДБР затримало учасників протиправної схеми під час передачі чергового траншу у розмірі 50 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що нині перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб. Тривають слідчі дії у межах порушеного кримінального провадження за зловживання владою.

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    ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво»
    ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво»
    ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво»
    ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво»
    ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво»

    Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань під час розслідування справи щодо держзради колишнього нардепа України Іллі Киви, виявило майно російського генерала сумнівного джерела походження.

    Також ДБР оголосило підозру закарпатським митникам, яких звинувачують у сприянні фірмі нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука ухилятися від податків.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна розслідування Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво»