Допомагали фірмі Медведчука ухилятися від податків: ДБР оголосило підозру закарпатським митникам

Також перевіряється причетність до оборудки інших митників

Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн грн. Про це 16 квітня повідомили на сайті ДБР.

Зазначається, що протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Однак у документах зазначалось, що у цистернах розміщений газовий конденсат, який не є підакцизним товаром.

Під час митного оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

«Працівники митного поста підозрюються ДБР у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ять років», – повідомили у відомстві.

Також перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука при спробі втекти з України. Наступного дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.