Російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву

Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата

Державне бюро розслідувань під час розслідування справи щодо держзради колишнього нардепа України Іллі Киви, виявило майно російського генерала сумнівного джерела походження. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

«Під час розслідування справи щодо державної зради Киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина», – йдеться у повідомленні.

ДБР виявило ресторани, готелі, земельні ділянки тощо. Через них генерал відмивав кошти в Україні. Фінансові афери з необґрунтованими активами під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур.

«За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора викликав на допит колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву. Одіозного експолітика хочуть бачити вранці 18 і 19 квітня у приміщенні офісу генпрокурора, що на вулиці Різницька, 13/15 у Києві. Киву викликали у статусі підозрюваного для слідчих дій.

Причетність Іллі Киви до вказаного майна наразі перевіряється, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.