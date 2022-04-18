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    Події в Україні

    Російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву

    Російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву
    фото: ДБР

    Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата

    Державне бюро розслідувань під час розслідування справи щодо держзради колишнього нардепа України Іллі Киви, виявило майно російського генерала сумнівного джерела походження. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

    «Під час розслідування справи щодо державної зради Киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина», – йдеться у повідомленні.

    ДБР виявило ресторани, готелі, земельні ділянки тощо. Через них генерал відмивав кошти в Україні. Фінансові афери з необґрунтованими активами під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур.

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    Російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву
    Російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву
    Російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву

    «За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, Офіс генпрокурора викликав на допит колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву. Одіозного експолітика хочуть бачити вранці 18 і 19 квітня у приміщенні офісу генпрокурора, що на вулиці Різницька, 13/15 у Києві. Киву викликали у статусі підозрюваного для слідчих дій.

    Причетність Іллі Киви до вказаного майна наразі перевіряється, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

    Теги: росія окупанти війна Україна Державне бюро розслідувань Ілля Кива окупація #stoprussia
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    Російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву