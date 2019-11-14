ДБР затримало прокурора Бердянської прокуратури за підозрою в одержанні $10 тис. хабара



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Фото: facebook.com/Ольга Варченко

Генпрокуратура попереджає про нульову толерантність до будь-яких зловживань прокурорами своїм службовим становищем

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало прокурора Бердянської місцевої прокуратури за підозрою в одержанні хабара в розмірі $10 тис. Про це сказано у повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.

«У середу, 13 листопада 2019 року, під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України слідчі Державного бюро розслідувань при оперативному супроводі Служби безпеки України припинили протиправну діяльність прокурора Бердянської місцевої прокуратури, який вимагав та одержав через посередника хабар у розмірі 10 тис. доларів США за непритягнення особи до кримінальної відповідальності та закриття тиску на господарську діяльність останнього», - сказано в ньому.

На сьогодні проводяться невідкладні слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального злочину за ознаками ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Заступник директора ДБР Ольга Варченко зазначила у Facebook, що ДБР затримало прокурора.

Вона додала, що гроші прокурор приймав не особисто, а через посередника - свого тестя.