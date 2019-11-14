Серед фігурантів справи про продаж посад - син відомого політика та ексдепутата



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Максима Кіссе - сина відомого політика та народного депутата, зарахували до складу злочинного угруповання

Джерела «Главкому» заявляють про протиправну діяльність групи, якою була створена схема з отримання хабарів від лобіювання призначень посадових осіб

У середу, 12 листопада, НАБУ затримало на хабарі $150 тисяч директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. За попередньою інформацією, вона вимагала ці гроші за сприяння у призначенні на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і начебто гарантувала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

Згодом стало відомо, що ще однією затриманою Антикорупційним бюро за підозрою у шахрайстві виявилася ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича.

Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, силовики, окрім вищезгаданої затриманої Світлани Кондзелі і Лісничої, до складу злочинного угруповання зарахували також Максима Кіссе (сина нардепа кількох скликань, впливового політика Антона Кіссе), який є співробітником ГУ ДСНС у Одеській області, Вадима Кутового (довірену особу Максима Кіссе), довірену особу Вікторії Лісничої Максима Пасальського.

Він є ексголовою Гостомельського первинного осередку партії «Укроп», 95 номер у списку уповноважених осіб в одномандатних виборчих округах та позачергових виборах народних депутатів України політичної партії «Українська стратегія Гройсмана».

За інформацією силовиків, справа одним хабарем не обмежується. В залежності від рівня посади суми корупційних платежів становлять від $250 тис. до $500 тис. Зокрема, за призначення на посаду начальником Головного управління ДСНС в Луганській області Савельєва І.В. фігуранти кримінального провадження нібито вимагали кошти у розмірі $300 тис.

Джерела «Главкому» заявляють про протиправну діяльність групи, якою була створена схема з отримання неправомірної вигоди від лобіювання призначень посадових осіб. При цьому використовувалось ім'я народного депутата фракції «Слуга народу» Михайла Новікова.