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    Політика

    Серед фігурантів справи про продаж посад - син відомого політика та ексдепутата

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    <span>Максима Кіссе - сина відомого політика та народного депутата, зарахували&nbsp;до складу злочинного угруповання</span> - Серед фігурантів справи про продаж посад - син відомого політика та ексдепутата
    Максима Кіссе - сина відомого політика та народного депутата, зарахували до складу злочинного угруповання

    Джерела «Главкому» заявляють про протиправну діяльність групи, якою була створена схема з отримання хабарів від лобіювання призначень посадових осіб

    У середу, 12 листопада, НАБУ затримало на хабарі $150 тисяч директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. За попередньою інформацією, вона вимагала ці гроші за сприяння у призначенні на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і начебто гарантувала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій. 

    Згодом стало відомо, що ще однією затриманою Антикорупційним бюро за підозрою у шахрайстві виявилася ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича. 

    Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, силовики, окрім вищезгаданої затриманої Світлани Кондзелі і Лісничої, до складу злочинного угруповання зарахували також Максима Кіссе (сина нардепа кількох скликань, впливового політика Антона Кіссе), який є співробітником ГУ ДСНС у Одеській області, Вадима Кутового (довірену особу Максима Кіссе), довірену особу Вікторії Лісничої Максима Пасальського.

    Він є ексголовою Гостомельського первинного осередку партії «Укроп», 95 номер у списку уповноважених осіб в одномандатних виборчих округах та позачергових виборах народних депутатів України політичної партії «Українська стратегія Гройсмана».

    За інформацією силовиків, справа одним хабарем не обмежується. В залежності від рівня посади суми корупційних платежів становлять від $250 тис. до $500 тис. Зокрема, за призначення на посаду начальником Головного управління ДСНС в Луганській області Савельєва І.В. фігуранти кримінального провадження нібито вимагали кошти у розмірі $300 тис.

    Джерела «Главкому» заявляють про протиправну діяльність групи, якою була створена схема з отримання неправомірної вигоди від лобіювання призначень посадових осіб. При цьому використовувалось ім'я народного депутата фракції «Слуга народу» Михайла Новікова.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    кримінал Нафтогаз України депутат НАБУ корупція в Україні хабар кадрові зміни політика чиновник Офіс президента
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