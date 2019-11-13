НАБУ повідомило про підозру чиновниці Офісу Зеленського та її двом спільницям
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним
Повідомлено про підозру керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлані Кондзелі, а також ексзаступниці міністра культури України та їх співвиконавцю. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру керівниці одного з головних департаментів Офісу президента України, ексзаступниці міністра культури України та їх співвиконавцю», — йдеться в повідомленні.
Вказаним особам інкримінується закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.
«Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави», — зазначається в повідомленні.
Імена спільниць Кондзелі поки не називаються.
Нагадаємо, чиновницю з Офісу президента Світлану Кондзелю співробітники НАБУ затримали на хабарі у сумі 150 тисяч доларів.
Як повідомлялося раніше, в Офісі підтвердили, що співробітники НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу президента України.