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    НАБУ повідомило про підозру чиновниці Офісу Зеленського та її двом спільницям

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    Імена спільниць Світлани Кондзелі поки не називаються - НАБУ повідомило про підозру чиновниці Офісу Зеленського та її двом спільницям
    Імена спільниць Світлани Кондзелі поки не називаються

    Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним

    Повідомлено про підозру керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлані Кондзелі, а також ексзаступниці міністра культури України та їх співвиконавцю. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    «За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру керівниці одного з головних департаментів Офісу президента України, ексзаступниці міністра культури України та їх співвиконавцю», — йдеться в повідомленні.

    Вказаним особам інкримінується закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

    «Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави», — зазначається в повідомленні.

    Імена спільниць Кондзелі поки не називаються.

    Нагадаємо, чиновницю з Офісу президента Світлану Кондзелю співробітники НАБУ затримали на хабарі у сумі 150 тисяч доларів.

    Як повідомлялося раніше, в Офісі підтвердили, що співробітники НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу президента України.

     

    НАБУ корупція в Україні хабар САП Офіс президента
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