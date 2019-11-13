Справа про продаж посад. Серед нових фігурантів - син відомого політика та соратник Гройсмана

Справа про продаж посад. Серед нових фігурантів - син відомого політика та соратник Гройсманарезонанс
«Главкому» стали відомі подробиці скандальної справи
Сьогодні «Главкому» з власних джерел стали відомі подробиці резонансної справи, пов'язаної із затриманням чиновниці Офісу президента. Як повідомлялось, учора, 12 листопада Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі $150 тисяч директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. За інформацією правоохоронців, це була лише половина хабара, решту чиновниця мала отримати згодом. За попередньою інформацією, Кондзеля вимагала ці гроші за сприяння у призначенні на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і начебто гарантувала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій. Пізніше інформацію про затримання чиновниці офіційно підтвердили в Офісі президента.
Згодом стало відомо, що ще однією затриманою Антикорупційним бюро за підозрою у шахрайстві виявилася ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича.
Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, СБУ спільно із НАБУ заявляють про протиправну діяльність цілої групи осіб, куди входили не лише ці дві особи. Ними була створена схема з отримання неправомірної вигоди від лобіювання призначень посадових осіб. При цьому використовувалось ім'я народного депутата фракції «Слуга народу» Михайла Новікова.
Джерела повідомляють, що силовики, окрім вищезгаданої затриманої Світлани Кондзелі І ЛІсничої, до складу злочинного угруповання зарахували також Максима Кіссе (сина нардепа кількох скликань, впливового політика Антона Кіссе), який є співробітником ГУ ДСНС у Одеській області, Вадима Кутового (довірену особу Максима Кіссе), довірену особу Вікторії Лісничої Максима Пасальського. Він є екс-головою Гостомельського первинного осередку партії «Укроп», 95 номер у списку уповноважених осіб в одномандатних виборчих округах та позачергових виборах народних депутатів України політичної партії «Українська стратегія Гройсмана».
За інформацією силовиків, справа одним хабарем не обмежується. В залежності від рівня посади суми корупційних платежів становлять від $250 тис. до $500 тис. Зокрема, за призначення на посаду начальником Головного управління ДСНС в Луганській області Савельєва І.В. фігуранти кримінального провадження нібито вимагали кошти у розмірі $300 тис.
Як повідомляють в СБУ, у вівторок, 12 листопада на гарячому під час отримання хабара від посередника у сумі $150 тис. була затримана Вікторія Ліснича. Правоохоронці затримали також Миколу Пасальського. Силовики повідомляють, що у помешканнях і транспортних засобах фігурантів справи проведені обшуки.
Зазначимо, що у декларації за 2018 рік Світлана Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові, її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль – Renault Latitude 2011 року випуску.
Як повідомляв «Главком» з посиланням на НАБУ, керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлані Кондзелі було повідомлено про підозру. Окрім того, було повідомлено про підозру також ексзаступниці міністра культури України та їх співвиконавцю.