Справа про продаж посад. Серед нових фігурантів - син відомого політика та соратник Гройсмана резонанс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандал розпочався 12 листопала із затримання Світлани Кондзелі. Вона трудилась у департаменті забезпечення доступа до публічної інформації Адміністрації президента.

«Главкому» стали відомі подробиці скандальної справи

Сьогодні «Главкому» з власних джерел стали відомі подробиці резонансної справи, пов'язаної із затриманням чиновниці Офісу президента. Як повідомлялось, учора, 12 листопада Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі $150 тисяч директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. За інформацією правоохоронців, це була лише половина хабара, решту чиновниця мала отримати згодом. За попередньою інформацією, Кондзеля вимагала ці гроші за сприяння у призначенні на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і начебто гарантувала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій. Пізніше інформацію про затримання чиновниці офіційно підтвердили в Офісі президента.

Згодом стало відомо, що ще однією затриманою Антикорупційним бюро за підозрою у шахрайстві виявилася ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича.

Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, СБУ спільно із НАБУ заявляють про протиправну діяльність цілої групи осіб, куди входили не лише ці дві особи. Ними була створена схема з отримання неправомірної вигоди від лобіювання призначень посадових осіб. При цьому використовувалось ім'я народного депутата фракції «Слуга народу» Михайла Новікова.

Нардеп фракції «Слуга народу», колишній суддя Київського апеляційного господарського суду Михайло Новіков. Фото: Судова влада України

Джерела повідомляють, що силовики, окрім вищезгаданої затриманої Світлани Кондзелі І ЛІсничої, до складу злочинного угруповання зарахували також Максима Кіссе (сина нардепа кількох скликань, впливового політика Антона Кіссе), який є співробітником ГУ ДСНС у Одеській області, Вадима Кутового (довірену особу Максима Кіссе), довірену особу Вікторії Лісничої Максима Пасальського. Він є екс-головою Гостомельського первинного осередку партії «Укроп», 95 номер у списку уповноважених осіб в одномандатних виборчих округах та позачергових виборах народних депутатів України політичної партії «Українська стратегія Гройсмана».

Вікторія Ліснича - ексзаступник міністра культури, віцепрезидент Європейської економічної палати торгівлі, комерції та промисловості в Україні, президент ГО «Міжнародна дипломатична рада в Україні», співзасновник юркомпанії «Ти і право»

За інформацією силовиків, справа одним хабарем не обмежується. В залежності від рівня посади суми корупційних платежів становлять від $250 тис. до $500 тис. Зокрема, за призначення на посаду начальником Головного управління ДСНС в Луганській області Савельєва І.В. фігуранти кримінального провадження нібито вимагали кошти у розмірі $300 тис.

Максим Кіссе - син відомого політика та народного депутата, співробітник ГУ ДСНС в Одеській області

Як повідомляють в СБУ, у вівторок, 12 листопада на гарячому під час отримання хабара від посередника у сумі $150 тис. була затримана Вікторія Ліснича. Правоохоронці затримали також Миколу Пасальського. Силовики повідомляють, що у помешканнях і транспортних засобах фігурантів справи проведені обшуки.

Зазначимо, що у декларації за 2018 рік Світлана Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові, її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль – Renault Latitude 2011 року випуску.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на НАБУ, керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлані Кондзелі було повідомлено про підозру. Окрім того, було повідомлено про підозру також ексзаступниці міністра культури України та їх співвиконавцю.