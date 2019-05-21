Де в Україні більше всього дивляться платне телебачення
-
Розсилка
Станом на 1 квітня у місті Києві зафіксовано 1514,1 тис. абонентів багатоканального платного телебачення
Місто Київ та Дніпропетровська область є лідерами серед регіонів України, де найбільше жителів дивляться платне телебачення.
Про це повідомляє Державна служба статистика України.
За даними відомства, станом на 1 квітня у місті Києві зафіксовано 1514,1 тис. абонентів багатоканального платного телебачення, на Дніпропетровщині - 147,6 тис. абонентів.
В той же час Рівненщина та Чернівецька області найменше користуються платним телебаченням - 7,2 тис. та 6,6 тис. абонентів відповідно.
Раніше повідомлялося, що із загальнонаціональних телеканалів України церемонію інавгурації шостого президента Володимира Зеленського не показав лише «Інтер».
Народний депутат України, співвласник телеканалу «Інтер» Сергій Льовочкін заявив, що не в курсі того, що його телеканал, єдиний з усіх великих українських мовників, не показав інавгурацію Зеленського.