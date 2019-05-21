Де в Україні більше всього дивляться платне телебачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 1 квітня у місті Києві зафіксовано 1514,1 тис. абонентів багатоканального платного телебачення

Місто Київ та Дніпропетровська область є лідерами серед регіонів України, де найбільше жителів дивляться платне телебачення.

Про це повідомляє Державна служба статистика України.

За даними відомства, станом на 1 квітня у місті Києві зафіксовано 1514,1 тис. абонентів багатоканального платного телебачення, на Дніпропетровщині - 147,6 тис. абонентів.

В той же час Рівненщина та Чернівецька області найменше користуються платним телебаченням - 7,2 тис. та 6,6 тис. абонентів відповідно.

Кількість абонентів багатоканального платного телебачення по регіонах на 01 квітня 2019 року

Раніше повідомлялося, що із загальнонаціональних телеканалів України церемонію інавгурації шостого президента Володимира Зеленського не показав лише «Інтер».

Народний депутат України, співвласник телеканалу «Інтер» Сергій Льовочкін заявив, що не в курсі того, що його телеканал, єдиний з усіх великих українських мовників, не показав інавгурацію Зеленського.