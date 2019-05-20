З великих телеканалів лише «Інтер» проігнорував інавгурацію Зеленського
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Зеленський склав присягу президента України
Із загальнонаціональних телеканалів України церемонію інавгурації шостого президента Володимира Зеленського не показав лише «Інтер».
Зазначимо, що складання присяги новообраного президента сьогодні транслюють майже усі ЗМІ - від телеканалів до інтернет-агентств новин. Церемонія проходить у Верховній Раді України, де присутні чотири українські президенти, весь Кабмін, депутати та іноземні гості.
Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.
На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд.
Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.
Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.
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