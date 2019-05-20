  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З великих телеканалів лише «Інтер» проігнорував інавгурацію Зеленського

    • Розсилка
    Інавгурація Володимира Зеленського, 20 травня 2019 року - З великих телеканалів лише «Інтер» проігнорував інавгурацію Зеленського
    Інавгурація Володимира Зеленського, 20 травня 2019 року

    Зеленський склав присягу президента України

    Із загальнонаціональних телеканалів України церемонію інавгурації шостого президента Володимира Зеленського не показав лише «Інтер».

    Зазначимо, що складання присяги новообраного президента сьогодні транслюють майже усі ЗМІ - від телеканалів до інтернет-агентств новин. Церемонія проходить у Верховній Раді України, де присутні чотири українські президенти, весь Кабмін, депутати та іноземні гості. 

    Читайте також

    Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

    На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

    Читайте також: 

    Читайте також
    Кабмін ЗМІ телебачення депутати Інтер Володимир Зеленський Україна президент інавгурація уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ