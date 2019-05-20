З великих телеканалів лише «Інтер» проігнорував інавгурацію Зеленського



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Інавгурація Володимира Зеленського, 20 травня 2019 року

Зеленський склав присягу президента України

Із загальнонаціональних телеканалів України церемонію інавгурації шостого президента Володимира Зеленського не показав лише «Інтер».

Зазначимо, що складання присяги новообраного президента сьогодні транслюють майже усі ЗМІ - від телеканалів до інтернет-агентств новин. Церемонія проходить у Верховній Раді України, де присутні чотири українські президенти, весь Кабмін, депутати та іноземні гості.

Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

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