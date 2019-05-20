«Інтер» не показав інавгурацію Зеленського. Льовочкін каже, що не в курсі



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«Інтер» єдиний з усіх великих українських мовників, не показав інавгурацію президента Володимира Зеленського

«Я не знаю, що транслює «Інтер», я не керую процесом», - запевнив співвалник каналу

Народний депутат України, співвласник телеканалу «Інтер» Сергій Льовочкін заявив, що не в курсі того, що його телеканал, єдиний з усіх великих українських мовників, не показав інавгурацію президента Володимира Зеленського.

Про це політик сказав в ексклюзивному коментарі «Главкому».

«Я не знаю, що транслює «Інтер», я не керую процесом», - знизав плечима Льовочкін.

Нагадаємо, 1 лютого 2013 року Сергій Льовочкін придбав 20 % акцій медіагрупи «Інтер». Заявлена вартість Inter Media Group Limited становить близько $2,5 млрд.

Як повідомлялося, з великих телеканалів лише «Інтер» проігнорував інавгурацію Зеленського. Складання присяги новообраного президента транслювали майже усі ЗМІ - від телеканалів до інтернет-агентств новин.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.