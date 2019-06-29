Делегацію США на конференції щодо реформ в Україні очолить Волкер



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Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер

За словами Волкера, конференція допоможе прискорити ключові реформи в Україні

На конференції з підтримки реформ в Україні наступного тижня у Канаді буде присутня делегація зі США під головуванням спецпредставника Держдепу по Україні Курта Волкера.

Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

«Для мене честь очолювати потужну американську делегацію на цьому важливому заході», - зазначив Волкер.

Американський дипломат додав, що конференція допоможе прискорити ключові реформи, сприяти більш тісним економічним зв’язкам та звільнити потенціал добробуту для українців.

Нагадаємо, конференція у Торонто триватиме з 2 по 4 липня. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-ому - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вирушить з візитом до Канади 1-3 липня. Президент візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні.

За словами глави МЗС Канади, конференція щодо реформ в Україні дасть змогу міжнародній спільноті продемонструвати підтримку України.

Нагадаємо, Зеленський вже мав зустріч з Фріланд. 8 травня вони в Києві обговорили боротьбу з корупцією та Мінські переговори.