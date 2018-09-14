Денісова на нараді ОБСЄ поскаржилася на Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська Федерація блокує питання обміну політв'язнів

В Росії продовжують утримуватися 70 українських політв'язнів, яких Україна готова обміняти на росіян, які перебувають в українських в'язницях.

Про це заявила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова під час свого виступу у Варшаві на щорічній нараді ОБСЄ з огляду виконання зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі.

«70 політичних в'язнів утримуються в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації й окупованому Криму... Роман Сущенко (журналіст Укрінформу, засуджений за нібито шпіонаж - ред.) — «шпіонаж», Микола Семена — кримський журналіст, якого практично позбавили права на свободу думки, Олег Сенцов — кінорежисер, 123 дні голодування, і сьогодні інформація невтішна, Володимир Балух, який просто вивісив український синьо-жовтий прапор на своєму будинку — 179 днів голодування, і його життя в небезпеці», - наголосила Денісова.

Вона підкреслила, що Росія дискримінує громадян України, обмежує їх права на безперешкодне місце проживання, на свободу пересування і висловлення своїх поглядів та переконань.

«Наші громадяни за прояви твердої позиції приналежності Криму до України незаконно затримуються і засуджуються окупаційною владою в Донецькій, Луганській областях, Автономній Республіці Крим»,- підкреслила український омбудсмен.

Денісова поінформувала учасників наради ОБСЄ про те, що у Криму масово переслідуються кримські татари, зокрема під прикриттям боротьби з організацією «Хізб ут-Тахрір». Вона зауважила, що напередодні російські спецслужби проводили обшуки у будинках кримських татар, в результаті чого був затриманий Осман Белялов.

Уповноважений ВР України з прав людини також підкреслила, що російська влада в анексованому Криму переслідує і карає кримських татар та українців в судах, а Меджліс кримськотатарського народу визнаний екстремістською організацією і його діяльність заборонена.

Вона наголосила, що в Росії не існує свободи думки, совісті, віросповідання і переконання.

«Україна готова і не раз заявляла про готовність обміну наших політв'язнів, які утримуються на території Російської Федерації та окупованому Криму, на громадян Росії, за які б злочини вони не були засуджені. На жаль, питання блокується Російською Федерацією», - заявила Денісова.

Раніше повідомлялося, що координатор спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Тоні Фріш поспілкувався з 10 українцями, яких утримують в ОРДЛО, а також з п’ятьма особами, ув'язненими до початку конфлікту на Донбасі.

Джерело: Укрінформ