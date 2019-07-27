Денісова обговорила з главою місії ООН Крим, Донбас та справи політв’язнів



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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини зустрілася з главою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила у п’ятницю з новопризначеною главою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер ситуацію на Донбасі, репресії проти кримських татар та справи політв’язнів Кремля.

Про це омбудсмен написала у Facebook.

«Мала приємність познайомитися з новопризначеною главою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер. Поінформувала пані Богнер про свою роботу та роботу офісу Уповноваженого. Більш предметно обговорили ситуацію на сході України та пов’язані з конфліктом порушення прав людини – ускладнений перетин лінії розмежування, труднощі з реалізацією соціальних виплат та пенсій», - зазначила Денісова.

Вона додала, що моніторингова місія ООН з прав людини має представництво в Донецьку та Луганську, а також можливість здійснювати віддалений моніторинг ситуації в Криму, тому звернулася до глави місії з проханням про обмін інформацією.

«Репресії проти кримських татар та громадян України, напад на храм ПЦУ в Криму, справи Едема Бекірова, Володимира Балуха, Павла Гриба – на цих питаннях я особливо наголосила», - підкреслила Денісова.

Також вона попросила главу місії ООН про сприяння в переміщенні ув’язнених з ОРДЛО на територію України.

«Якщо з тимчасово окупованої території Луганської області за останні пів року мені вдалося перемістити вже 319 людей, то окупаційна адміністрація т.зв. ДНР блокує цей процес», - написала омбудсмен.

Обмудсмен зауважила, що усі ці справи та справи незаконно утримуваних громадян України в Російській Федерації та Криму передасть Богнер.

Нагадаємо, цього тижня бойовики передали Україні 64 засуджених з окупованої Луганщини.