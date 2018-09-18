Порошенко обговорив з главою парламенту Норвегії кроки для звільнення політв'язнів



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Петро Порошенко і Тоне Вілхелмсен Трьоен

Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей і деокупацію Криму

Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом парламенту Норвегії Тоне Вілхелмсен Трьоен кроки для звільнення українських політв'язнів.

Про це повідомили в прес-службі українського президента.

«Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей і деокупацію Криму. Сторони також розглянули подальші кроки для звільнення українських політичних в'язнів у Росії», – йдеться в повідомленні.

Порошенко і Трьоен також обговорили міжпарламентську взаємодію України та Норвегії. Трьоен запевнила намір підтримувати активний українсько-норвезький міжпарламентський діалог, про що свідчить нещодавнє створення в норвезькому парламенті групи дружби з Україною.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у понеділок, 17 вересня, зустрівся з Держсекретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном.