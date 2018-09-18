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    Політика

    Порошенко обговорив з главою парламенту Норвегії кроки для звільнення політв'язнів

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    Петро Порошенко і Тоне Вілхелмсен Трьоен&nbsp; - Порошенко обговорив з главою парламенту Норвегії кроки для звільнення політв'язнів
    Петро Порошенко і Тоне Вілхелмсен Трьоен 

    Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей і деокупацію Криму

    Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом парламенту Норвегії Тоне Вілхелмсен Трьоен кроки для звільнення українських політв'язнів.

    Про це повідомили в прес-службі українського президента.

    «Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей і деокупацію Криму. Сторони також розглянули подальші кроки для звільнення українських політичних в'язнів у Росії», – йдеться в повідомленні.

    Порошенко і Трьоен також обговорили міжпарламентську взаємодію України та Норвегії. Трьоен запевнила намір підтримувати активний українсько-норвезький міжпарламентський діалог, про що свідчить нещодавнє створення в норвезькому парламенті групи дружби з Україною.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у понеділок, 17 вересня, зустрівся з Держсекретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном.

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