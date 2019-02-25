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    Денісова заявила, що їй не повідомляли про обстеження поранених моряків

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    <p>Омбудсмен Людмила Денісова дізналася про медичне обстеження військовополонених моряків з інформації у ЗМІ</p> - Денісова заявила, що їй не повідомляли про обстеження поранених моряків

    Омбудсмен Людмила Денісова дізналася про медичне обстеження військовополонених моряків з інформації у ЗМІ

    «Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію про медичне обстеження моряків», - повідомила Денісова

    Офіційної інформації щодо медичного обстеження військовополонених моряків, утримуваних в московському СІЗО, в Україну не надходило.

    Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в коментарі УНН.

    «Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію про медичне обстеження моряків, тому що в мене в офіційних документах цього немає. І тільки зі ЗМІ мені стало відомо, що моряків обстежили», - заявила омбудсмен.

    Як відомо, в понеділок відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников повідомив, що троє поранених українських моряків пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й лікарні Москви.

    Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

    Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».

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