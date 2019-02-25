Денісова заявила, що їй не повідомляли про обстеження поранених моряків



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Омбудсмен Людмила Денісова дізналася про медичне обстеження військовополонених моряків з інформації у ЗМІ

«Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію про медичне обстеження моряків», - повідомила Денісова

Офіційної інформації щодо медичного обстеження військовополонених моряків, утримуваних в московському СІЗО, в Україну не надходило.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в коментарі УНН.

«Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію про медичне обстеження моряків, тому що в мене в офіційних документах цього немає. І тільки зі ЗМІ мені стало відомо, що моряків обстежили», - заявила омбудсмен.

Як відомо, в понеділок відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников повідомив, що троє поранених українських моряків пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й лікарні Москви.

Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».