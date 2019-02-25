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    В Росії заявили, що українські моряки пройшли поглиблене медичне обстеження

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    Поранені українські моряки знаходяться в московському СІЗО &laquo;Лефортово&raquo; - В Росії заявили, що українські моряки пройшли поглиблене медичне обстеження
    Поранені українські моряки знаходяться в московському СІЗО «Лефортово»

    Відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников повідомив, що члени комісії поспілкувалися із Андрієм Ейдером та Андрієм Артеменком

    Троє поранених українських моряків пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й лікарні Москви.

    Про це повідомив «Интерфаксу» в понеділок відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников.

    «Члени комісії відвідали в СІЗО Андрія Ейдера, Василя Сороку і Андрія Артеменка з метою перевірки їх стану здоров'я після виписки з медблоку. Моряки розповіли, що їм було проведено комплексне медичне обстеження, яким вони залишилися задоволені», - сказав Мельников.

    За його словами, моряків оглянули терапевт, хірург, невропатолог, нейрохірург, лор, офтальмолог. Також їм була проведена комп'ютерна томографія.

    «Як розповів Артеменко, офтальмолог виписала йому краплі і мазь для очей. Він сказав, що після їх застосування зір перестав погіршуватися. Він попросив ще одну консультацію офтальмолога, про що ми попросили адміністрацію СІЗО. Ейдер в свою чергу розповів, що лікар все ще констатував у нього посттравматичний синдром, але обіцяв, що через деякий час він пройде. З Сорокою членам комісії не вдалося поспілкуватися, так як він був на черговому обстеженні», - повідомив Мельников.

    Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

    Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».

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