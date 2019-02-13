Карпачова розповіла, як разом із Москальковою відвідала поранених моряків



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«В умовах слідчого ізолятора «Лефортово» провести медичні дообстеження неможливо», – заявила Карпачова

За словами Карпачової, керівник СІЗО заявив, що готується три клопотання в Управління охорони здоров’я Москви

Віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».

Про це Карпачова сказала в інтерв’ю Радіо Свобода після спільних відвідин бранців із уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою.

«З точки зору морального стану, як говорять моряки, він позитивний. Вони тримаються, це хлопці, які вміють мобілізуватися в будь-яких ситуаціях. Що стосується їхнього фізіологічного здоров’я, після поранень воно, звичайно, викликає серйозне занепокоєння, особливо в майбутньому», – повідомила Карпачова.

За її словами, керівник СІЗО заявив, що готується три клопотання в Управління охорони здоров’я Москви для того, щоб по кожному із поранених українських моряків було ухвалене рішення, в який профільний медичний заклад Москви можна було б їх вивезти для того, щоб провести професійне дообстеження.

«В умовах слідчого ізолятора «Лефортово» провести медичні дообстеження, які мають проводитися на високотехнологічному медичному обладнанні, просто неможливо. Щоб чітко визначити діагнози і тактику подальшого лікування, безумовно, це треба зробити, поза межами «Лефортово», – заявила Карпачова.

Вона додала, що побутові умови в камерах СІЗО, де перебувають моряки, «відповідають міжнародним стандартам».

Раніше повідомлялося, що російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО.