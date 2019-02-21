Денісова «зловила» Москалькову в парламенті Греції: говорили про моряків



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Денісова провела переговори з Москальковою в коридорі парламенту Греції

Денісова обговорила з Москальковою тему медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам

Український омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що була змушена зупинити свою російську колегу в коридорі грецького парламенту, щоб поспілкуватися з нею про утримуваних у Росії українців. Російська сторона офіційно не підтвердила час планованої в Греції зустрічі омбудсменів, додала Денісова.

Про це Денісова написала у Facebook.

«Обговорили питання щодо медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам і призначеного їм РФ обстеження. Я наголосила, що обстеження – це не лікування. Василь Сорока, Андрій Ейдер та Андрій Артеменко потребують негайної госпіталізації та кваліфікованої допомоги лікарів, а не поверхневих оглядів. Зауважила також про погіршення стану здоров’я Павла Гриба й Едема Бекірова. Їх досі не забезпечено повноцінним лікуванням, незважаючи на наявність медичних висновків про надкритичний стан здоров’я», – йдеться у повідомленні.

За її словами, Москалькова також заявила, що не має повноважень займатися питаннями обміну утримуваними особами між Україною й Росією.

«Водночас, я нагадала їй, що представник РФ у Трьохсторонній контактній групі Борис Гризлов на останньому засіданні ТКГ зазначив, що саме Москалькова має займатися цим питанням. Блокування процесу обміну та ненадання відповіді з цього питання Україні засвідчує, що російській стороні не цікава доля своїх громадян», – додала омбудсмен.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України - катера «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, трьох із них було поранено.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за звинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Нині всі вони перебувають у СІЗО «Лефортово».

Раніше омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що одного з поранених українських військовослужбовців Андрія Артеменка 19 лютого направили з СІЗО до цивільної лікарні у Москві.

Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.