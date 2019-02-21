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    Денісова «зловила» Москалькову в парламенті Греції: говорили про моряків

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    Денісова провела переговори з Москальковою в коридорі парламенту Греції - Денісова «зловила» Москалькову в парламенті Греції: говорили про моряків
    Денісова провела переговори з Москальковою в коридорі парламенту Греції

    Денісова обговорила з Москальковою тему медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам

    Український омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що була змушена зупинити свою російську колегу в коридорі грецького парламенту, щоб поспілкуватися з нею про утримуваних у Росії українців. Російська сторона офіційно не підтвердила час планованої в Греції зустрічі омбудсменів, додала Денісова.

    Про це Денісова написала у Facebook.

    «Обговорили питання щодо медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам і призначеного їм РФ обстеження. Я наголосила, що обстеження – це не лікування. Василь Сорока, Андрій Ейдер та Андрій Артеменко потребують негайної госпіталізації та кваліфікованої допомоги лікарів, а не поверхневих оглядів. Зауважила також про погіршення стану здоров’я Павла Гриба й Едема Бекірова. Їх досі не забезпечено повноцінним лікуванням, незважаючи на наявність медичних висновків про надкритичний стан здоров’я», – йдеться у повідомленні.

    За її словами, Москалькова також заявила, що не має повноважень займатися питаннями обміну утримуваними особами між Україною й Росією.

    «Водночас, я нагадала їй, що представник РФ у Трьохсторонній контактній групі Борис Гризлов на останньому засіданні ТКГ зазначив, що саме Москалькова має займатися цим питанням. Блокування процесу обміну та ненадання відповіді з цього питання Україні засвідчує, що російській стороні не цікава доля своїх громадян», – додала омбудсмен.

    Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України - катера «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, трьох із них було поранено.

    Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за звинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Нині всі вони перебувають у СІЗО «Лефортово».

    Раніше омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що одного з поранених українських військовослужбовців Андрія Артеменка 19 лютого направили з СІЗО до цивільної лікарні у Москві.

    Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.

    Греція СІЗО полон документи українці військові Андрій Артеменко Людмила Денісова Facebook Тетяна Москалькова
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