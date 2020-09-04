Депутат Дубінський пояснив, чому батькові Зеленського потрібна довічна стипендія документ



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Батьки президента Олександр і Римма Зеленські

Нардеп зробив висновок, що родина президента не краде

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський став на захист батька президента, якому уряд Шмигаля збирається призначити довічну стипендію «видатного діяча науки».

Нардеп вважає, що ця стипендія є «доказом» того, що родина Зеленських «не краде». Про це він написав у соцмережах.

«Якщо для батька-професора важливі 2500 гривень наукової стипендії - це означає тільки те, що ні він, ні його син не крадуть», - зробив висновок Дубінський.

Нагадаємо, на своєму засіданні 2 вересня Кабмін мав розглянути проєкт указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Проєкт документу передбачає, що одним із п’яти лауреатів цієї стипендії має стати Олександр Зеленський – батько Володимира Зеленського.

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Розгляд питання було винесено на засідання Кабінету міністрів в середу, але потім в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв його з розгляду. Але інформація про цей проєкт указу вже поширилась ЗМІ і жваво обговорюється. Тому вже 3 вересня глава уряду Денис Шмигаль пояснив, чому батькові Зеленського не призначили довічну стипендію. По-перше, він заявив, що проєкт указу був відкликаний для доповнення списків претендентів. По-друге, він стверджує, що «трудовий колектив (університету) неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського».

Відзначимо, розмір довічної стипендії для видатних діячів освіти становить 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз це 2 568 грн.

Також відзначимо, що ця пропозиція може неоднозначно сприйнята з точки зору законодавства про запобігання корупції, про що пише Судово-юридична газета.

Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у президента може існувати майновий інтерес, зумовлений сімейними стосунками.

Разом з тим, НАЗК зазначає: «Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об’єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень».

Додамо, що Олександру Зеленському в цьому році має виповниться 73 роки. Батько президента викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.