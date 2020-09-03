Шмигаль пояснив, чому батькові Зеленського не призначили довічну стипендію



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Олександр Зеленський викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана

Прем'єр натякнув, що батько президента України може отримати довічну стипендію у жовтні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що проєкт указу про призначення довічних стипендій освітянам, серед яких є і кандидатура батька президента, доктора технічних наук, професора Олександра Зеленського, був відкликаний на засіданні уряду для доповнення списків претендентів.

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином він відреагував на «неочікуваний медійний резонанс», щоб прояснити позицію уряду «для уникнення спекуляцій».

«Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському», – написав Шмигаль.

Як пояснюється у листі, трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського.

«Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський. Тому викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента», – додав прем’єр.

Він закликав трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, щоб уряд ухвалив рішення до 1 жовтня – дня працівника освіти.

Раніше стало відомо, що батько президента Володимира Зеленського потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким пропонують призначити довічну державну стипендію.

Відповідний проєкт указу президента Кабінет міністрів виніс на засідання 2 вересня. Проте проєкт зняли з розгляду без обговорення.

Відзначимо, розмір довічної стипендії для видатних діячів освіти становить 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз це 2 568 грн.

Також відзначимо, що ця пропозиція може неоднозначно сприйнята з точки зору законодавства про запобігання корупції, про що пише Судово-юридична газета.

Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення Президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у Президента може існувати майновий інтерес, зумовлений сімейними стосунками.

Разом з тим, НАЗК зазначає: «Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об’єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень».

Додамо, що Олександру Зеленському в цьому році має виповниться 73 роки. Батько президента викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.