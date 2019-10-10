Депутат Дубневич показав, як з нього «роблять монстра»



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Депутат парламентської групи «За майбутнє» Ярослав Дубневич

Парламентар анонсував хвилю замовних сюжетів проти нього та його брата

Народний депутат парламентської групи «За майбутнє» Ярослав Дубневич заявив, що проти нього і його брата Богдана Дубневича з метою дискредитації опоненти готують замовні телевізійні сюжети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

«Хочете знати, як набувається одіозність? Це насправді просто - декілька замовних негативних матеріалів в пресі - і відповідний імідж з наклеєними ярликами забезпечений. А якщо телеканал під контролем твого політичного опонента, то це ще простіше. На жаль, замовні сюжети в ЗМІ стають нормою в політичній боротьбі і не тільки. Публікую приклад такої заказухи, щоб всі бачили і потім не дивувались», - зазначив Дубневич.

Згідно з текстами відповідних анонсів і сценаріїв, які опублікував Дубневич, сюжет має бути присвячений газовій махінації братів Дубневичів на ТЕЦ в містах Новояворівськ та Новий Розділ у Львівській області.

Як відомо, два роки тому їх передали в управління АРМА, і саме тоді нардепів почали звинувачувати у газових аферах.

Згідно зі документом, опублікованим політиком, підтверджувати та коментувати одіозність Дубневичів в матеріалі мають Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, представники АРМА, деякі народні депутати, голова офісу президента Андрій Богдан та кілька львівських журналістів.

«Багато хто запитає: а хто замовник? Тут поки можна здогадуватись... Але очевидно, що зараз під приводом боротьби з корупцією дехто пробує вчергове зробити з Дубневичів монстрів, з якими потрібно боротись, особливо в час наближення місцевих виборів. Ну і потрібно ж якось обґрунтувати провальну конфіскацію двох ТЕЦ з подальшою неспроможністю налагодити їх роботу», - написав нардеп.

Фото: Facebook Ярослава Дубневича

Фото: Facebook Ярослава Дубневича

Як повідомлялося у ЗМІ раніше, у 2018 році Новояворівську і Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних і інших злочинів (АРМА). Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Наклавши арешт на ТЕЦ, АРМА визначила для них нового управителя «Гарант Енерго М». Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники.