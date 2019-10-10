Зеленський радився з силовиками щодо першочергових посадок, які «сподобаються людям» - Кошкіна



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Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив, що він не має права впливати на антикорупціонерів, але очищення від корупціонерів вже почалось Фото: president.gov.ua

За словами Кошкіної, на зустрічі з силовиками були визначені чотири пріоритетних антикорупційних справи

В Офісі президента на великій нараді обговорювалися порядок і пріоритетність резонансних справ, з конкретними прізвищами, щоб було «швидко» і «сподобалося людям».

Про це 10 жовтня у Facebook написала головний редактор Lb.ua Соня Кошкіна, відреагувавши на коментар президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на пресмарафоні, де він заявив, що він не має права впливати на антикорупціонерів, але очищення від корупціонерів вже почалось, і 1 листопада правоохоронці повинні показати результат.

«Деякий час тому я дізналася, що в Офісі президента дійсно проводилася велика нарада з силовиками, на предмет того «а де посадки?». Причому не просто посадки, але «щоб швидко і сподобалося людям». Не/законність - не важлива (не жартую). Саме в такій тональності було обговорено. Ключове - «швидко» і «сподобалося людям», - повідомила Кошкіна.

За її словами, в рамках зустрічі були визначені чотири пріоритетних справи.

«Перше - Порошенко (тут все зрозуміло). Друге - Пашинський. Третє - Жеваго (його вчора в розшук оголосили). Четверте - я поки не знаю. Займаюся», - написала Кошкіна.

«Чесно кажучи, я не повірила спершу. Подумала, що джерело не так передає сенс - недоговорює, спотворює і т.д. Тому що не може в ОП обговорюватися порядок і пріоритетність справ, щоб «швидко» і «сподобалося людям». Саме, що «вийдіть на вулицю і запитайте» (тут дивлячись в якому місті виходити. Головне, у Львів або Самбір не завіятися випадково). Але виявилося, що не тільки в ОП, але ще і з вузьким колом депутатів, які... голосували за це руками (проти висловилися вісім людей). Тут я остаточно профігіла і почала посилено перевіряти. Все підтвердилося», - повідомила головний редактор Lb.ua.

«Чому не написала відразу? Джерел було два. Надійних, перевірених, але два. А у мене стара звичка: спиратися на три. Завжди. Особливо, якщо мова про настільки серйозні речі. Ну а раз сам Володимир Олександрович все підтвердив, то хто я, щоб мовчати?» - додала Кошкіна.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.