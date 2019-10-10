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    Якщо «слуги» почнуть «їсти» одне одного, через рік я їх розпущу - Зеленський

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    <p>10 жовтня Зеленський проводить пресмарафон</p> - Якщо «слуги» почнуть «їсти» одне одного, через рік я їх розпущу - Зеленський

    10 жовтня Зеленський проводить пресмарафон

    Фото: пресслужба президента

    «Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє ставлення», - заявив Зеленський, говорячи про «слуг народу»

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що розпустить Верховну Раду, якщо у фракції партії «Слуга народу», яка сформувала коаліцію, почнуться конфлікти.

    Про це він сказав під час пресмарафону 10 жовтня.

    «Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє ставлення. Якщо вони самі почнуть «їсти» одне одного, я через рік їх розпущу. Це факт», – підкреслив глава держави.

    Торкаючись питання співпраці України з Міжнародним валютним фондом, Зеленський наголосив, що це компетенція не народних депутатів, а уряду. «Вони (члени уряду. – Ред.) мають нести відповідальність за умови співпраці з Міжнародним валютним фондом і за те, щоб ця співпраця була. Це точно не питання депутатів від «Слуги народу», – заявив президент.

    Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

    На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

    До слова,  Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

    Кабмін коаліція Верховна Рада МВФ депутат партії Володимир Зеленський президент партія Слуга народу уряд
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