Зеленський розказав, як виконує обіцянки, що давав перед другим туром виборів



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Пресмарафон Володимира Зеленського Фото: president.gov.ua

Зазначимо, що марафон триває вже чотири з половиною години

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні розказав, як виконує обіцянки, що давав перед другим туром виборів.

«Чи готові ви зараз сказати українському суспільству, що ті обіцянки, які ви давали перед виборами, ви не хочете і не можете виконати (не надавати особливий статус Донбасу, не надавати амністію бойовикам, провести приватизацію, - Главком)», - запитав головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина.

«Що стосується майна (приватизація, - Главком), це складна річ. Але я вас запрошую в будь-який день побачити презентацію майна, яке готується до приватизації. Підготовлено список, реєстр всіх об’єктів, в якому вони стані. Мені невідомо, що збільшено розмір фінансування Офісу президента», - відповів Зеленський.

«Закон про особливий статус є. Він діє до 31 грудня. Чи треба нам закон, де є «формула Штайнмаєра», вирішувати нам. Це буде вирішуватися після зустрічі нормандської четвірки», - сказав президент.

Зазначимо, що марафон триває вже чотири з половиною години.

За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Як повідомляє кореспондент Главкома, журналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.