Депутати проголосували за створення Бюро економічної безпеки

Згідно з законом, Бюро економічної безпеки України утворюється президентом України, а координувати його роботу буде уряд

БЕБ розпочне роботу, коли матиме 30% свого укомплектування

Верховна Рада 28 січня ухвалила в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яким ліквідовується податкова міліція та в СБУ забирають повноваження займатися економічними злочинами. Відповідне рішення підтримали 242 народних депутати України.

«Законопроєкт №3087-д розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до їх підслідності», ‒ йдеться у пояснювальній записці.

Закон визначає завдання та повноваження БЕБ, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників, основи його співпраці з державними органами.

Зокрема, гранична кількість працівників Бюро ‒ 4 тисячі осіб, посадовий оклад працівників, які мають спеціальне звання, не може бути менше ніж 20 прожиткових мінімумів.

Також згідно з документом, БЕБ розпочне свою роботу, коли матиме 30% свого укомплектування.

Згідно з законом, Бюро економічної безпеки України утворюється президентом України, а координувати його роботу буде уряд.

До слова, законопроект про створення Бюро економічної безпеки у першому читанні був ухвалений у вересні 2020 року, потім його обговорювали в Офісі президента.

Законопроєкт представив голова Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат зі «Слуги народу» Данило Гетманцев. Він наголошував, що суть створення Бюро економічної безпеки полягає в тому, що це орган, який повинен замінити собою економічні підрозділи Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і ліквідувати податкову міліцію.

Як повідомлялося, 28 січня Верховна Рада ухвалила за основу закон Зеленського про реформу СБУ.