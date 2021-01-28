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    Депутати проголосували за створення Бюро економічної безпеки

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    Згідно з законом, Бюро економічної безпеки України утворюється президентом України, а координувати його роботу буде уряд - Депутати проголосували за створення Бюро економічної безпеки
    Згідно з законом, Бюро економічної безпеки України утворюється президентом України, а координувати його роботу буде уряд
    Фото з відкритих джерел

    БЕБ розпочне роботу, коли матиме 30% свого укомплектування

    Верховна Рада 28 січня ухвалила в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яким ліквідовується податкова міліція та в СБУ забирають повноваження займатися економічними злочинами. Відповідне рішення підтримали 242 народних депутати України.

    «Законопроєкт №3087-д розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до їх підслідності», ‒ йдеться у пояснювальній записці.

    Закон визначає завдання та повноваження БЕБ, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників, основи його співпраці з державними органами.

    Зокрема, гранична кількість працівників Бюро ‒ 4 тисячі осіб, посадовий оклад працівників, які мають спеціальне звання, не може бути менше ніж 20 прожиткових мінімумів.

    Також згідно з документом, БЕБ розпочне свою роботу, коли матиме 30% свого укомплектування.

    Згідно з законом, Бюро економічної безпеки України утворюється президентом України, а координувати його роботу буде уряд.

    До слова, законопроект про створення Бюро економічної безпеки у першому читанні був ухвалений у вересні 2020 року, потім його обговорювали в Офісі президента.

    Законопроєкт представив голова Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат зі «Слуги народу» Данило Гетманцев. Він наголошував, що суть створення Бюро економічної безпеки полягає в тому, що це орган, який повинен замінити собою економічні підрозділи Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і ліквідувати податкову міліцію.

    Як повідомлялося, 28 січня Верховна Рада ухвалила за основу закон Зеленського про реформу СБУ.

    Теги: Верховна Рада СБУ депутат закон уряд Данило Гетманцев
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