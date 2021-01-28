Кошти для субсидій. Рада зобов'язала Кабмін підготувати зміни до бюджету-2021

Також депутати радять встановити окремий тариф для споживачів, які протягом місяця використовують до 100 кіловат електроенергії

Уряд повинен за місяць порахувати, скільки ще грошей потрібно на субсидії цього року

Верховна Рада в четвер, 28 січня, зобов'язала Кабінет міністрів протягом місяця підготувати зміни до державного бюджету на 2021 рік, що передбачають збільшення витрат на субсидії. Проєкт постанови підтримали 337 нардепів.

Зазначається, що також уряд замісяць повинен також «вивчити питання та подати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до 1 січня 2021 року».

Парламентарі рекомендують Кабміну вдосконалити механізм підтримки вразливих споживачів у частині відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Також депутати радять встановити окремий тариф для споживачів, які протягом місяця використовують до 100 кіловат електроенергії, а також внести зміни у фіксовані ціни на електроенергію «з метою встановлення окремого тарифу на електричну енергію, що відпускається населенню для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками, і негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3000 кВт / год на місяць (включно)».

Нагадаємо, що Мінсоцполітики попросило більше грошей для субсидій, бо у бюджеті цього року передбачається 36,6 млрд грн, але цих грошей не вистачає для допомоги українцям, які її потребують.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні 2021 року. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися за допомогою.

Водночас виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців. За словами Вітренка, «ненормальна ситуація, коли більшість людей у країні, або значна частина отримують субсидії».

Нещодавно Кабінет міністрів розробив механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням.

Експерти пояснили, що потрібно для отримання такої допомоги.

На сьогодні середня субсидія становить 1600 гривень. На січень субсидії отримують понад 3,1 млн родин. Ще майже 1,8 млн сімей користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.