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    В Україні з'явиться новий вид держслужби

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    Нардепи 28 січня підтримали законопроєкт про парламентську службу - В Україні з'явиться новий вид держслужби
    Нардепи 28 січня підтримали законопроєкт про парламентську службу
    Фото з відкритих джерел

    Рада прийняла закон №4530 за основу

    Незабаром в Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроєкт №4530.

    Закон визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Вводиться поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посаді парламентської служби тощо.

    Пропонується визначити такі складові системи управління парламентської службою:

    • Верховна Рада
    • голова Верховної Ради
    • комітети Верховної Ради
    • голови комітетів Верховної Ради
    • керівник апарату Верховної Ради
    • комісія з відбору парламентських державних службовців категорії А
    • комісія з відбору парламентських державних службовців категорій Б і В
    • служба управління персоналом апарату.

    Визначаються повноваження кожного суб'єкта управління парламентської служби.

    До претендентів на посади парламентської державної служби визначено загальні та спеціальні вимоги.

    В законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби й гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.

     

    Теги: державна служба Верховна Рада закон
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