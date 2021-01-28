В Україні з'явиться новий вид держслужби
Рада прийняла закон №4530 за основу
Незабаром в Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроєкт №4530.
Закон визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Вводиться поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посаді парламентської служби тощо.
Пропонується визначити такі складові системи управління парламентської службою:
- Верховна Рада
- голова Верховної Ради
- комітети Верховної Ради
- голови комітетів Верховної Ради
- керівник апарату Верховної Ради
- комісія з відбору парламентських державних службовців категорії А
- комісія з відбору парламентських державних службовців категорій Б і В
- служба управління персоналом апарату.
Визначаються повноваження кожного суб'єкта управління парламентської служби.
До претендентів на посади парламентської державної служби визначено загальні та спеціальні вимоги.
В законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби й гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.