Депутатка від ОПЗЖ вимагає поіменний список членів Київради, які просили визнати Росію агресором



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Приходько нагадала, що питання визнання Росії агресором розглядалося на пленарному засіданні Київради 28 січня 2015 року

Наталія Приходько не назвала причини, навіщо їй знадобилася інформація про депутатів Київради

Народна депутатка з партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталія Приходько попросила Київського міського голову Віталія Кличка надати їй поіменний список депутатів Київради, які вимагали у 2015 році визнати Росію країною-агресором. Про це стало відомо з її звернення до Київського міського голови, пише K V.

Приходько також просить проінформувати її, чи зверталися народні обранці з заявами, щодо їхнього голосування з зазначеного питання.

Зазначається, що Приходько не вказує причину, навіщо їй знадобилася подібна інформація.

Депутатка нагадала, що 28 січня 2015 року на пленарному засіданні Київради розглядалося питання про «Заяву Київради на підтримку Звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентарів держав світу про визнання Російської Федерації країною-агресором».

Нагадаємо, що зі 109 депутатів Київради згадане звернення Верховної Ради підтримали 105 осіб, чотири людини не голосували взагалі, відповідно, тих, хто утримався, не було.