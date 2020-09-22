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    Росія не справляється з хворими на Covid-19. Петербург екстрено розгортає тимчасовий шпиталь

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    Всього там налічується 3776 ліжок - Росія не справляється з хворими на Covid-19. Петербург екстрено розгортає тимчасовий шпиталь
    Всього там налічується 3776 ліжок

    Зараз в Петербурзі прийом пацієнтів з Covid-19 організовано в 12 дорослих стаціонарах і в одному дитячому

    У Санкт-Петербурзі залишилося 6 відсотків вільних ліжок для хворих Covid-19. Міська влада екстрено розгорнула тимчасовий інфекційний шпиталь в пансіонаті «Зоря», повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу апарату віцегубернатора міста Олега Ергашева.

    Завдяки стаціонару місто отримає 300 додаткових місць для пацієнтів з коронавірусом. При цьому за останню добу в петербурзькі лікарні надійшло 287 інфікованих.

    Раніше через зростання випадків шпиталізації відновили прийом інфікованих в лікарні імені Семашка в Пушкіне.

    «При погіршенні епідемічної ситуації перепрофілювання стаціонарів буде продовжено в рамках розробленого оперативного плану», – відзначили в пресслужбі.

    Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про завантаженість російських лікарень через епідемію. У країні залишилося 19 відсотків вільних місць для заражених. З початку вересня добова захворюваність Covid-19 зросла на 31 відсоток, спостерігається спалах захворюваності.

    Нагадаємо, що керівник МОЗ розповів, коли в Україні можуть «закінчитись» ліжка для хворих на Covid-19.

    До слова, в Україні рівень завантаженості ліжок становить близько 45%.

    Росія місто влада коронавірус
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