Росія не справляється з хворими на Covid-19. Петербург екстрено розгортає тимчасовий шпиталь



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Всього там налічується 3776 ліжок

Зараз в Петербурзі прийом пацієнтів з Covid-19 організовано в 12 дорослих стаціонарах і в одному дитячому

У Санкт-Петербурзі залишилося 6 відсотків вільних ліжок для хворих Covid-19. Міська влада екстрено розгорнула тимчасовий інфекційний шпиталь в пансіонаті «Зоря», повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу апарату віцегубернатора міста Олега Ергашева.

Завдяки стаціонару місто отримає 300 додаткових місць для пацієнтів з коронавірусом. При цьому за останню добу в петербурзькі лікарні надійшло 287 інфікованих.

Раніше через зростання випадків шпиталізації відновили прийом інфікованих в лікарні імені Семашка в Пушкіне.

«При погіршенні епідемічної ситуації перепрофілювання стаціонарів буде продовжено в рамках розробленого оперативного плану», – відзначили в пресслужбі.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про завантаженість російських лікарень через епідемію. У країні залишилося 19 відсотків вільних місць для заражених. З початку вересня добова захворюваність Covid-19 зросла на 31 відсоток, спостерігається спалах захворюваності.

Нагадаємо, що керівник МОЗ розповів, коли в Україні можуть «закінчитись» ліжка для хворих на Covid-19.

До слова, в Україні рівень завантаженості ліжок становить близько 45%.