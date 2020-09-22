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    Суспільство

    Знайомтесь: батько Єрмака – співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці

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    На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака - Знайомтесь: батько Єрмака – співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці
    На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака

    З 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ «Інтерпромфінанс Україна» є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак

    Батько керівника Офісу президента Андрія Єрмака – співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці Борис Єрмак. Про це йдеться у розслідуванні журналістки Любові Величко «Ціна зради – $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення «вагнерівської» спецоперації та до чого тут Єрмак».

    Зазначається, що з 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ «Інтерпромфінанс Україна» є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.

    «Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ «Медійна група Європейського партнерства» в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов. Але Рахамім Емануїлов – не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації – верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін», – йдеться у розслідуванні.

    Журналістка наголошує, що родину Єрмаків об’єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим: «Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): «Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!»

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    Нагадаємо, нещодавно Єрмак заявляв, що конфлікт на Донбасі буде завершено до кінця каденції Володимира Зеленського, і наразі Україна вже має певний прогрес у цьому питанні. 

    Як повідомлялося, Єрмак розраховує на «мудре рішення» Ради щодо зміни постанови про місцеві вибори.

    Росія вибори Путін бізнес Україна президент батьки влада Андрій Єрмак
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