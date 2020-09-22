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    За сім місяців цього року через війну на Донбасі загинули 18 мирних жителів

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    Серед жертв війни на Донбасі є діти - За сім місяців цього року через війну на Донбасі загинули 18 мирних жителів
    Серед жертв війни на Донбасі є діти

    89 цивільних осіб зазнали поранень

    Від початку 2020 року було зафіксовано 107 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в результаті збройного конфлікту на сході України. Про це йдеться в доповіді про ситуацію з правами людини в Україні Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, пише УНН.

    «У період з 1 січня до 31 липня 2020 року УВКПЛ зафіксувало 107 випадків загибелі або поранення цивільних осіб: 18 загиблих (десятеро чоловіків, сім жінок і один хлопчик) та 89 поранених (49 чоловіків, 30 жінок, шість дівчаток і четверо хлопчиків), що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року (20 загиблих і 99 поранених)», — йдеться в доповіді.

    Із початку російської агресії на Донбасі Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала загибель 3367 цивільних осіб та поранення 7 тисяч осіб.

    Про це заявила голова місії Матільда Богнер під час презентації нової доповіді про права людини, повідомляє Укрінформ.

    Разом з тим Богнер запевнила, що із 1 серпня місією не зареєстровано жодного загиблої цивільної особи та жодного руйнування цивільних об’єктів у результаті воєнних дій.

    «Ми закликаємо сторони конфлікту продовжувати поважати це припинення вогню і повністю відповідати положенням міжнародного гуманітарного права», - додала вона.

    Доповідь охоплює період з 16 лютого до 31 липня 2020 року.

    До слова, упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості щодо «всеосяжного перемир'я».

    Віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що реінтеграція окупованих територій не відбуватиметься відразу після деокупації.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ООН війна смерть права людини
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