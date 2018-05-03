Держава цього року збирається продати 26 підприємств

Після урядового комітету список повинен затвердити Кабінет міністрів

Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів. [READ_MORE] Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров. За його словами, 18 об'єктів зі списку знаходяться в управлінні ФДМУ, серед них – п'ять



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Після урядового комітету список повинен затвердити Кабінет міністрів

Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров.

За його словами, 18 об'єктів зі списку знаходяться в управлінні ФДМУ, серед них – п'ять обленерго («Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго»), а також чотири теплогенеруючих підприємства («Херсонська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ», «Криворізька теплоцентраль», «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»).

Також Фонд держмайна управляє «Запорізьким титано-магнієвим комбінатом», «Президент-Готелем», «Турбоатомом», «Азовмашем», «Завод алюмінієвої фольги» і ВАТ «Оріана», що потрапили до переліку.

Як підкреслив Трубаров, приватизація ще трьох підприємств («Центренерго», «Одеський припортовий завод» і «Сумихімпром») пройде згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону «Про приватизацію державного та комунального майна».

Що стосується решти об'єктів великої приватизації, то три з них знаходяться в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України («Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Завод «Електроважмаш», «Дніпровський електровозобудівний завод»).

В управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства знаходиться два об'єкти великої приватизації – «Аграрний фонд» та «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

По одному об'єкту великої приватизації управляють Кабінет міністрів («Украгролізинг»), Міністерство охорони здоров'я (ПРАТ «Індар») і Міністерство енергетики та вугільної промисловості («Вугільна компанія «Краснолиманська»).

Трубаров зазначив, що після урядового комітету список повинен затвердити Кабінет міністрів.

Як повідомлялося, держбюджет-2017 передбачав 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте бюджет отримав лише 3,4 млрд грн.

Основну суму в 3,05 млрд грн Фонд отримав за рахунок продажу в серпні блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група СКМ Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом.

Надходження від приватизації в 2016 році становили 0,19 млрд грн при плані 17,1 млрд грн. Держбюджет 2018 року припускає надходження від приватизації в розмірі 21,3 млрд грн.