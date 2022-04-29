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    Держава протягом року забезпечить квартирами 186 тисяч переселенців

    За словами Тимошенка, всі квартири будуть у державній власності - Держава протягом року забезпечить квартирами 186 тисяч переселенців
    За словами Тимошенка, всі квартири будуть у державній власності
    фото з відкритих джерел

    Зеленський поставив завдання розробити стратегію відбудови та модернізації інфраструктури України

    Протягом року держава планує надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч переселенців. Про це в ході брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Квартири будуть надаватися з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою та меблями», – зазначив він.

    За словами Тимошенка, всі квартири будуть у державній власності.

    «Після повернення людей у свої домівки ці квартири надаватимуться людям, які роками стояли у черзі на житло», – пояснив він.

    Тимошенко нагадав, що власники пошкодженого або втраченого майна можуть зареєструвати його у додатку або на сайті «Дія».

    Крім цього, Президент Володимир Зеленський поставив завдання розробити стратегію відбудови та модернізації інфраструктури України.

    «Країна з новим баченням, сучасність, яка змінить радянський підхід у містобудуванні, архітектурі та плануванні території України. Це основний вектор розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо з усіма муніципальними представниками та обласними військовими адміністраціями», – заявив заступник керівника ОП.

    У планах – зробити базу даних потреб всіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору для кожного з них.

    «Протягом цього тижня отримаємо від усіх балансоутримувачів детальні дані щодо потреб. Після їх консолідації, орієнтовно до 5 травня, ми зможемо перейти до розробки концепції відновлення та модернізації», – резюмував Тимошенко.

    Як раніше повідомив Тимошенко, в Офісі Президента був розроблений механізм та план швидкого відновлення побуту у звільнених містах та селах.

    Теги: росія окупанти війна держава житло Володимир Зеленський Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Держава протягом року забезпечить квартирами 186 тисяч переселенців