Держава протягом року забезпечить квартирами 186 тисяч переселенців
Зеленський поставив завдання розробити стратегію відбудови та модернізації інфраструктури України
Протягом року держава планує надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч переселенців. Про це в ході брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
«Квартири будуть надаватися з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою та меблями», – зазначив він.
За словами Тимошенка, всі квартири будуть у державній власності.
«Після повернення людей у свої домівки ці квартири надаватимуться людям, які роками стояли у черзі на житло», – пояснив він.
Тимошенко нагадав, що власники пошкодженого або втраченого майна можуть зареєструвати його у додатку або на сайті «Дія».
Крім цього, Президент Володимир Зеленський поставив завдання розробити стратегію відбудови та модернізації інфраструктури України.
«Країна з новим баченням, сучасність, яка змінить радянський підхід у містобудуванні, архітектурі та плануванні території України. Це основний вектор розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо з усіма муніципальними представниками та обласними військовими адміністраціями», – заявив заступник керівника ОП.
У планах – зробити базу даних потреб всіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору для кожного з них.
«Протягом цього тижня отримаємо від усіх балансоутримувачів детальні дані щодо потреб. Після їх консолідації, орієнтовно до 5 травня, ми зможемо перейти до розробки концепції відновлення та модернізації», – резюмував Тимошенко.
Як раніше повідомив Тимошенко, в Офісі Президента був розроблений механізм та план швидкого відновлення побуту у звільнених містах та селах.